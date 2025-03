Luka Modric justifie le penalty refusé de Julian Alvarez

C’est assurément l’action polémique de la semaine en Ligue des Champions. Alors que le Real Madrid et l’Atletico ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour pouvoir se départager, ce sont bien les Merengue qui sont parvenus à arracher leur billet pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais le penalty tiré par Julian Alvarez fait énormément parler : alors que l’Argentin l’avait inscrit, il a finalement vu son tir au but être annulé car il avait légèrement touché le ballon avec son pied d’appui au moment de la frappe. Forcément, tous les acteurs du match sont amenés à réagir après cette action, qui a eu un impact déterminant.

La suite après cette publicité

De passage en zone mixte, Luka Modric a été interrogé sur ce penalty au cœur de la discorde. Et pour le Croate, il semblait tout à fait normal de refuser la tentative d’Alvarez. Le milieu de terrain est revenu sur une action soi-disant similaire d’Antoine Griezmann… dont il ne se souvenait plus : « Je crois que la même chose est arrivée à Griezmann, je ne me souviens plus quand, mais c’est la règle. Je ne me souviens plus quand, ce n’était pas une séance de tirs au but, juste un penalty. » La Maison Blanche se doit désormais d’aller de l’avant, puisque c’est Arsenal qui se présentera sur sa route au prochain tour.