Inter : André Onana se confie sur sa longue suspension à l'Ajax

Dans un entretien accordé à DAZN, le gardien de but camerounais André Onana (26 ans), nouvelle recrue de l'Inter, a raconté ses premiers pas avec le groupe nerazzurro : «j'apprends beaucoup. Je suis heureux d'être ici. J'ai été à Barcelone et à Amsterdam, mais en Italie, l'entraînement des gardiens de but est différent. Ici, on voit le football différemment, il y a une autre façon de penser et cela va beaucoup m'aider.»

La suite après cette publicité

Le Lion Indomptable (30 sélections) s'est également confié sur sa période de suspension pour dopage lorsqu'il était à l'Ajax Amsterdam : «ces mois ont été difficiles pour moi, ma famille et pour ceux qui me connaissent. J'ai beaucoup appris, je me suis rendu compte de la difficulté de la vie et j'ai compris que la vie et le football ne se résument pas au terrain, mais qu'il y a beaucoup de choses en dehors de celui-ci qui ne dépendent pas de nous.»