OL - Le Havre : les compositions probables

Un nul et trois défaites après quatre journées. Voici le triste bilan de l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge du championnat, avant d’accueillir Le Havre, ce dimanche soir, en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Devant leur public et en attendant de voir Fabio Grosso, successeur de Laurent Blanc, sur le banc rhodanien, les hommes de Jean-François Vulliez, entraîneur intérimaire, tenteront donc de relever la tête face au promu normand, onzième.

Pour ce faire, l’OL pourra notamment s’appuyer sur le retour de suspension d’Alexandre Lacazette mais sera, en revanche, privé de Dejan Lovren, sur le flanc. Dès lors, le technicien lyonnais devrait opter pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Devant le Portugais, Nicolas Tagliafico, Sinaly Diomandé, Duje Caleta-Car et Clinton Mata devraient former la défense rhodanienne. Dans l’entrejeu, la nouvelle recrue Paul Akouokou est quant à elle attendue aux côtés de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Enfin, Lacazette sera lui épaulé par Rayan Cherki et Ernest Nuamah sur le front de l’attaque.

L’OL doit réagir, Le Havre veut confirmer !

De son côté, Le Havre tentera de confirmer son début de saison plus que prometteur (une défaite, deux nuls et une victoire) pour son retour dans l’élite du football français. Avec Josue Casimir et Oussama Targhalline incertains pour cette rencontre, Luka Elsner pourrait alors s’appuyer sur un 5-3-2. Dans les cages havraises, Arthur Desmas devrait logiquement débuter. Devant lui, Oualid El-Hajjam, Yoann Salmier, Arouna Sangante, Gauthier Lloris et Christopher Opéri pourraient, quant à eux, être associés en défense.

Au milieu de terrain, Abdoulaye Touré, recruté cet été, est annoncé titulaire. Tout comme le jeune Yassine Kechta et l’homme fort du HAC, Daler Kuzyaev. Enfin, pour tenter de faire vaciller (une nouvelle fois) cette défense lyonnaise, Nabil Alioui, étincelant depuis la reprise du championnat et d’ores et déjà fort de 3 buts en L1, devrait être associé à Mohamed Bayo, prêté par le LOSC dans les dernières heures du mercato estival…