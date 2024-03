PSG : le rêve surréaliste de Pascal Dupraz avec Kylian Mbappé

Depuis le 7 janvier dernier, il n’y a plus de place au doute. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur notre site à cette date, le sort de Kylian Mbappé est scellé avec le PSG : le Bondynois va rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. L’épilogue d’un long feuilleton qui a trainé en longueur sur plusieurs saisons. Encore interrogé hier sur son départ chez les Merengues en conférence de presse, KM7 est resté énigmatique mais n’a pas démonté les rumeurs et a déclaré qu’il annoncerait la nouvelle au moment venu. Et alors que les raisons de cette attente peuvent s’expliquer de diverses manières, certains se mettent à fantasmer sur une éventuelle volte-face du capitaine de l’équipe de France. C’est le cas de Pascal Dupraz. L’ancien entraîneur du TFC et de l’ASSE a détaillé sa vision des choses au micro des Grandes Gueules de RMC et a expliqué vouloir croire à un changement de plan pour sauver la Ligue 1 :

«Il fait grand clair, vous avez des journalistes qui le savent et vous savez tous que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid. Malgré tout, j’ai encore envie de croire au suspense. Parce que je pense que les dirigeants du Real et le clan Mbappé ont déjà décidé du moment de l’annonce. Il y aura peut-être la perspective d’une rencontre entre le Real et le PSG. Kylian Mbappé n’a pas envie d’être embarrassé, même s’il l’est à chaque fois qu’il doit répondre à des questions sur le Real. J’ai envie d’être égoïste. J’ai encore envie de rêver. Une victoire du PSG en C1 pourrait peut-être lui donner envie de rester. Est-ce que le Real Madrid aura les armes pour l’accueillir ? Est-ce qu’il n’y aura pas un troisième larron qui va taper à la porte ? Je fantasme. Parce que j’ai peur que Mbappé quitte la Ligue 1. Mbappé est tellement puissant que la proposition de Kylian Mbappé va faire tomber l’Émir sous le seuil de pauvreté. J’ai cet espoir-là.»