FC Nantes : Franck Kita annonce une arrivée de taille

Le FC Nantes va s’activer sur le marché des transferts. Malgré des restrictions budgétaires liées à la DNCG, les dirigeants nantais ont de la suite dans les idées et souhaitent renforcer leur attaque. Outre la piste Ludovic Ajorque que nous vous révélions ce mardi, les Canaris vont également s’attacher les services de Matthis Abline. Auteur d’un prêt fructueux avec le FCN la saison passée (24 matches, 5 buts), l’attaquant de 21 ans va retourner à la Beaujoire contre 12 millions d’euros.

Une arrivée onéreuse confirmée par Franck Kita, directeur général du club, ce mardi : «Abline, c’est quelque chose qui était prévu, c’était un choix du coach et du club, c’était une renégociation et on a réussi à faire ce deal qui est très important, qui montre les ambitions qui peuvent être les nôtres, a-t-il poursuivi. Et puis c’était très important de satisfaire notre coach qui comptait sur ce joueur. On est en train de finaliser, ce devrait être le cas aujourd’hui (mardi) ou demain.»