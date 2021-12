Arsenal : l'incroyable retournement de situation d'Alexandre Lacazette

«On verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi… Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner», expliquait en novembre dernier Alexandre Lacazette à propos de son avenir, sur TF1. Alors qu'il dispute sa cinquième saison avec Arsenal, l'international français semblait, il y a encore quelques semaines seulement, vivre ses derniers instants à Londres. Cependant, un simple but contre Crystal Palace a totalement changé la donne.

Alors qu'il n'avait jamais été aligné en Premier League, en raison des choix de Mikel Arteta et d'une absence en début de saison à cause du Covid-19, Alexandre Lacazette avait inscrit le but égalisateur des Gunners, dans les derniers instants contre les Eagles, en octobre (2-2), et avait gagné des points auprès de son entraîneur. «Il montre chaque jour que son engagement est là. Nous voulons juste lui donner les bonnes minutes pour qu'il puisse montrer sa qualité et aider l'équipe à faire mieux», expliquait l'Espagnol après le nul à l'Emirates Stadium.

Alexandre Lacazette fait mieux jouer Arsenal

Après avoir retrouvé peu à peu une place de titulaire, l'ancien Lyonnais a fait beaucoup de bien à Mikel Arteta, en jouant beaucoup avec ses partenaires d'attaque, mais aussi en venant prêter main forte à son milieu de terrain lorsqu'il dézone pour revenir en retrait grâce à l'une de ses plus grandes qualités : le déplacement. Pressing, appels de balle, jeu en une touche de balle... quand Alexandre Lacazette est titulaire, Arsenal joue mieux et n'a perdu que deux matches sur ses onze dernières titularisations.

Un constat partagé par Mikel Arteta lors de la victoire contre Southampton (3-0, le 11 décembre), où il a inscrit son deuxième but de la saison en Championnat. «Je suis vraiment content, il a fait tout ce que nous lui avons demandé de faire dans le match. Tout d'abord, son énergie, son engagement, ses actions défensives étaient au top. La façon dont il a maîtrisé les espaces, la menace qu'il représentait dans la surface beaucoup plus souvent que lors des derniers matchs, et c'est pourquoi il a marqué le but et a eu d'autres occasions de le faire. Il a vraiment influencé l'équipe».

Un cadre dans un jeune vestiaire

Le match contre les Saints a d'ailleurs été décisif pour le natif de Lyon. Sur les quatre dernières rencontres de Premier League, Alexandre Lacazette a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, permettant à Arsenal de remonter dans le Top 4. Une efficacité qui revient, synonyme d'un regain de confiance pour un joueur qui n'avait jamais connu le banc de touche régulièrement avant cette saison. «Bien sûr, ce n'est jamais facile d'être sur le banc (...) Vous voulez toujours jouer et apporter quelque chose à l'équipe. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est la première fois (que je suis remplaçant, ndlr). J'attends juste mon heure», avait-il avoué au micro de Sky Sports, en novembre dernier.

Outre le plan sportif, celui qu'on surnommait Alexandre, Le Grand, lors de ses beaux jours à l'Olympique Lyonnais, a également récupéré le brassard de capitaine, qu'il avait déjà porté avec son club formateur, en raison de la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang. Une mention honorable dans un club où seulement quatre joueurs avaient porté le brassard depuis le départ de l'actuel coach, Mikel Arteta (Per Mertesacker, Laurent Koscielny, Granit Xhaka et Pierre-Emerick Aubameyang).

Quel avenir pour l'ancien buteur de l'OL ?

Un choix finalement logique, en plus de son ancienneté. Considéré comme un cadre dans le vestiaire, l’international français est très apprécié par les jeunes joueurs du club londonien, à l’instar de Sambi Lokonga (22 ans), arrivé à Arsenal cet été. «Il m'a soutenu, il a soutenu l'équipe. Je pense que quand nous arrivons, nous devons apporter cette mentalité que Lacazette a amenée», expliquait le Belge lors de son arrivée. Un sentiment partagé par Bukayo Saka (20 ans), Emile Smith-Rowe (21 ans) ou encore Gabriel Martinelli (20 ans).

Alors qu'il était pourtant promis à un départ cet été, la presse britannique indique que les responsables du club londonien sont désormais disposés à étirer le séjour du Français au sein du club de Londres, mais pour seulement une année supplémentaire. Reste à savoir s'il souhaite rester à Arsenal ou envisager un nouveau départ, alors qu'il reste courtisé par l'Atlético de Madrid et certains cadors de la Serie A. Avec le possible objectif de retrouver un maillot auquel il pense «de moins en moins depuis un moment» : celui de l'équipe de France.