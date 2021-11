L'Inter Milan prépare un mercato costaud à zéro euro

La suite après cette publicité

Qu'elles semblent loin les premières années fastes de l'Inter Milan version Suning. En proie à des difficultés financières, la holding chinoise, actionnaire majoritaire du club depuis juin 2016 - qui nie toujours avoir l'intention de vendre - ne veut plus injecter d'argent dans les transferts. Après avoir vendu sa meilleure gâchette, Romelu Lukaku, à Chelsea cet été (115 M€), le club milanais se penche désormais vers le large échantillon de joueurs libres en juin pour se renforcer.

S'il ne pourra signer son contrat (4 ans, 3 millions d'euros par saison) qu'au mois de février, il ne fait presque aucun doute qu'André Onana sera la première recrue "gratuite" de l'Inter "low cost". La Gazzetta dello Sport l'annonce dans ses colonnes, ce dimanche. Le portier international camerounais, qui a repris la compétition après une suspension de 6 mois liée à un contrôle antidopage positif, ne veut que l'Inter. Il a même repoussé des avances récentes d'Arsenal.

Beppe Marotta, un spécialiste des coups à zéro euro

Outre un gardien amené à prendre la relève de l'expérimenté Samir Handanovic, 37 ans, plusieurs joueurs libres l'été prochain pourraient rejoindre Milan. Le directeur général Piero Ausilio, qui a convaincu Onana, et l'administrateur délégué Beppe Marotta, spécialiste des bons coups lorsqu'il était à la Juventus (Pirlo, Pogba, Khedira, Emre Can), travaillent sur plusieurs dossiers. Un défenseur central, un joueur capable d'évoluer sur tout le côté droit et un voire deux attaquants.

Derrière, la piste numéro un, menant à Antonio Rüdiger, qui entretient le flou sur son avenir à Chelsea, semble semée d'embûches. Les prétentions salariales de l'intéressé poseraient problème. Ce qui pourrait inciter les Nerazzurri à se pencher sur le cas de son compatriote de Mönchengladbach, Matthias Ginter. En fin de contrat en Allemagne, le défenseur central de 27 ans veut se lancer un nouveau défi. Et l'Inter pense avoir une carte à jouer.

Alexandre Lacazette ou le rêve Lorenzo Insigne

Toujours au Borussia, le milieu défensif suisse Denis Zakaria, 24 ans, fait partie des top players libres en juin 2022. Mais l'Inter sait que la Juventus serait en pole. Au Portugal, le Mexicain Jésus Corona quittera le FC Porto à l'issue de son contrat. Capable d'évoluer sur tout le côté droit, le joueur de 28 ans est lui aussi sur les tablettes de l'Inter. Moins utilisé par Sergio Conçeição cette saison, il évolue surtout au poste de latéral droit dans un 4-4-2.

Autre piste sérieuse et réalisable, celle menant au Français d'Arsenal Alexandre Lacazette. Souvent décisif, l'attaquant de 30 ans est utilisé avec parcimonie par son entraîneur, Mikel Arteta. La fatigue du banc de touche pourrait le convaincre d'aller voir ailleurs en juin. Enfin, le quotidien italien au papier rose le nomme «le rêve interdit». Lorenzo Insigne, attaché au Napoli depuis 2006, n'a toujours pas prolongé son contrat. Et les négociations seraient très compliquées. L'Inter lui aurait déjà proposé un salaire de 6 millions.