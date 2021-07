Garissone Innocent à Vannes

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, le Paris SG prête son jeune gardien Garissone Innocent (21 ans) à Vannes. «Le gardien de but français est prêté pour une durée d'un an au Vannes Olympique Club, équipe du championnat de National 2, jusqu'au 30 juin 2022», peut-on lire sur le communiqué du PSG.

La saison passée, le portier, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale, était prêté au Stade Malherbe de Caen (3 apparitions en Ligue 2). Il évoluera désormais en National 2.