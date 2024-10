Liverpool climatise le Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold

Le Real Madrid est dans l’urgence. Et il s’en est rendu compte il y a quelques semaines. Avec le forfait pour le reste de la saison de Dani Carvajal, le club madrilène est désormais très limité au poste de latéral droit. Il ne reste que l’expérimenté Lucas Vazquez pour dépanner à ce poste. Et cela est bien trop peu pour une équipe comme le Real Madrid qui joue sur tous les tableaux. Il y a quelques semaines, la presse madrilène avait même pointé du doigt le manque évident à ce poste au club puisqu’aucun joueur de la réserve ou des équipes de jeunes n’est capable d’assurer l’intérim.

Le club n’a sorti aucun joueur à ce poste depuis Achraf Hakimi et pour se renforcer, il faut forcément regarder du côté du mercato désormais. Un nom revient avec insistance depuis la blessure de Dani Carvajal : Trent Alexander-Arnold. L’international anglais, ciblé depuis plusieurs mois, est en fin de contrat en juin 2025 et il n’a toujours pas prolongé. Le plan de base du club espagnol était de le récupérer cet été gratuitement, mais la blessure de Carvajal a tout changé. Désormais, le club veut le récupérer dès janvier et la presse espagnole expliquait que le joueur n’était clairement pas insensible à cet appel.

Trent Alexander-Arnold n’est pas perturbé

On évoquait même une volonté assumée du joueur de rejoindre son club de rêve et ne pas répondre favorablement aux offres de prolongation des Reds. Et visiblement, cela n’a pas plu au club anglais. Ce vendredi, le technicien néerlandais Arne Slot a évoqué la situation de son joueur et il a tenu à envoyer un message à ses prétendants : il n’est pas du tout perturbé par les rumeurs. «Je pense sincèrement que vous sous-estimez nos joueurs. Ces joueurs sont habitués à être liés quotidiennement aux meilleurs clubs, qu’ils aient un contrat ou non. Si vous pensez que cet intérêt les dérange, alors vous ne rendez pas justice à leur force mentale. Cela fait partie de notre travail. Cela fait partie du monde dans lequel nous vivons. Ils se concentrent simplement sur ce qu’ils ont à faire», a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre.

«A 17 ou 18 ans, cela pourrait être difficile pour vous. Mais Trent a gagné le championnat et la Ligue des champions. Je ne pense pas que ce soit un problème pour lui de performer et c’est ce que nous constatons en ce moment, parce qu’il joue très bien. Il se concentre juste sur ce qu’il a à faire». Voilà qui est clair. Liverpool contre-attaque et ne compte pas se laisser intimider par le Real Madrid dans ce dossier. L’international anglais ne va pas tout laisser tomber parce qu’il est convoité par les Merengues comme l’expliquait récemment la presse espagnole. Si Carlo Ancelotti veut un renfort à droite, son club va bien devoir batailler.