CdM, EdF (F) : Kheira Hamraoui répond à Hervé Renard

Alors que l’équipe de France féminine participera à la Coupe du Monde cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet - 20 août), le sélectionneur des Bleues Hervé Renard a dévoilé hier sa pré-liste de 26 joueuses en vue du tournoi. Parmi les grandes absentes : la Parisienne Kheira Hamraoui. Appelé à commenter ce choix, Hervé Renard avait insisté s’être uniquement appuyé sur le volet sportif au moment de trancher. Pour autant, la joueuse, elle, ne semble pas convaincue par les mots de son sélectionneur.

Je suis très triste, en colère. Je le prends comme une injustice. J’en ai vécu beaucoup ces dernières années et là, c’est une de plus. J’aurais vraiment aimé qu’on me juge simplement sur le sportif. Vivre une Coupe du Monde, c’est le rêve de tout le monde, sur le terrain ou sur le banc, a confié la joueuse du PSG sur France Inter ce mercredi. Pour moi, ce n’est pas un argument (de dire qu’elle n’aurait pas supporté d’être remplaçante, ndlr). J’avais en ligne de faire cette Coupe du monde, c’est ce qui m’a fait tenir debout durant cette dernière saison. Le fait de ne pas voir mon nom sur la liste, ça m’a fait mal. Le sélectionneur a dit qu’il jugerait seulement sur le sportif. Je pense sincèrement que je n’ai pas été jugée que sur le sportif. Pour rappel, Hamraoui avait été victime d’une violente agression en novembre 2021. Un épisode qui avait fait couler beaucoup d’encre et qui avait en partie fracturé le vestiaire parisien.

