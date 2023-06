EdF (F) : la liste des 26 pour le Mondial

Hervé Renard vient de dévoiler la liste pour le prochain Mondial féminin, qui se disputera cet été à cheval entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il s’agit d’un groupe de 26 joueuses, et 3 seront écartées en début d’été pour réduire ce groupe à 23.

On notera les absences de Kehira Hamraoui et de Sandy Baltimore notamment, alors que Vicki Becho et Naomie Feller devraient faire leurs premiers pas en sélection. Amandy Henry, qui n’avait plus joué en Bleu depuis presque trois ans à cause de problèmes avec l’ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, sera aussi de la partie.

La liste

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin), Mylène Chavas (Bordeaux), Constance Picaud (PSG), Solène Durand (Guingamp).

Défenseures : Selma Bacha (OL), Estelle Cascarino (Manchester United), Wendie Renard (OL), Elisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Eve Périsset (Chelsea), Maëlle Lakrar (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Manchester United).

Milieux : Kenza Dali (Aston Villa), Amel Majri (OL), Grace Geyoro (PSG), Sandie Toletti (Real Madrid), Amandine Henry (Angel City FC), Oriane Jean-François (PSG), Léa Le Garrec (Fleury), Laurina Fazer (PSG).

Attaquantes : Viviane Asseyi (West Ham), Kadidiatou Diani (PSG), Eugénie Le Sommer (OL), Clara Mateo (Paris FC), Vicki Becho (OL), Naomie Feller (Real Madrid).