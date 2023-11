Ligue Europa : Benjamin Bourigeaud et le match référence du Stade Rennais

Le Stade Rennais s’est fait du bien ce jeudi. À l’occasion de la réception du Panathinaïkos lors de 4a journée de la phase de groupes de Ligue Europa, les Bretons l’ont emporté 3-1 dans une certaine adversité. Après l’ouverture du score de Rieder, bien aidé par le portier grec, Rennes s’est fait reprendre, encaissant sur la même action un carton rouge pour Belocian et un penalty. Mais à dix contre onze, les hommes de Bruno Genesio n’ont jamais rien lâché et ont même fini par s’imposer en seconde période grâce aux entrants Salah et Blas. Benjamin Bourigeaud parle d’un possible match référence, alors que son équipe balbutie son football depuis le début de la saison.

«C’est ce qu’on recherchait depuis un moment, du caractère. Les attitudes ont été très bonnes aujourd’hui, il y avait une force collective. C’est sur ça qu’on doit s’appuyer pour faire les mêmes matchs en championnat, entame le capitaine rennais au micro de RMC Sport. Il fallait un match référence, un déclic sur les attitudes et le fait de jouer en équipe. A dix contre onze ça a été difficile, les mecs qui sortent du banc ont été décisifs en plus. C’est une belle victoire collective. Il faut s’appuyer là-dessus mais il ne faut pas s’enflammer. Il faut faire le même boulot en championnat». À commencer par la réception de l’Olympique Lyonnais dès dimanche (17h).