Real Madrid : une nouvelle piste surprenante s'offre à Gareth Bale

La suite après cette publicité

Entre le Real Madrid et Gareth Bale, l'aventure va bientôt toucher à sa fin. Sous contrat jusqu'à la fin du mois avec la Casa Blanca, l'ailier gallois ne prolongera pas et va aller relever un nouveau défi dans un autre club. Mais lequel ? Entre les rumeurs Cardiff ou encore Getafe, le joueur âgé de 32 ans risque d'avoir l'embarras du choix, surtout que le Daily Mail évoquait plus de dix offres pour lui il y a quelques jours ! Mais lors du dernier rassemblement avec le Pays de Galles, le principal concerné avait calmé le jeu sur tout ça.

«La seule chose que je sais, c'est que je pars en vacances. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser… (…) Prendre cette décision va être extrêmement important. Je dois m'assurer que je joue et que je suis aussi en forme que possible. En arrivant dans ce rassemblement, je n'étais pas du tout en forme. Je n'ai pas encore vraiment tout regardé. Je connais les destinations possibles, mais c'est quelque chose que je dois asseoir, avant tout avec ma famille, et ensuite je dois parler aux managers et aux physiothérapeutes et décider de ce qui est le mieux pour moi», avait expliqué l'ancien élément des Spurs.

Steven Gerrard le veut pour son expérience

Néanmoins, les jours passent et les rumeurs à son sujet se multiplient. Et justement, un nouveau club semble être entré dans la danse. D'après les informations du Guardian reprises en Espagne, Aston Villa est désormais aussi sur le coup ! Quinzièmes de Premier League en 2021-2022, les Villans ont entamé leur révolution avec déjà de grosses signatures comme Boubacar Kamara (OM), Diego Carlos (Séville FC) et surtout Philippe Coutinho (FC Barcelone) qui va définitivement rester. Mais l'équipe dirigée par Steven Gerrard ne compte pas s'arrêter là et l'Anglais souhaite apporter plus d'expérience, devant notamment.

Reste désormais à savoir l'intention de Gareth Bale et surtout ses prétentions salariales. Libre dans quelques jours, le natif de Cardiff ne coûtera rien à Aston Villa au niveau de l'indemnité de transfert. Mais concernant le salaire, c'est une autre affaire surtout que le principal concerné touchait plusieurs millions d'euros à l'année dans la capitale espagnole. Affaire à suivre.