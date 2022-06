La mise au point de Gareth Bale sur son avenir

Libre de s'engager dans le club qu'il souhaite, Gareth Bale (32 ans), récemment proposé à Getafe, s'est exprimé en conférence de presse avant de retrouver, mardi soir, les Pays-Bas avec le Pays de Galles lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations. L'occasion pour l'ailier madrilène de faire le point sur son avenir. «Ma situation sportive ? Cela ne m'inquiète pas trop. L'idéal est de jouer pour être au top de sa forme, mais je sens aussi que je ne perdrai jamais ma qualité sur le ballon. La seule chose que je sais, c'est que je pars en vacances. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser… (…) Prendre cette décision va être extrêmement important. Je dois m'assurer que je joue et que je suis aussi en forme que possible. En arrivant dans ce rassemblement, je n'étais pas du tout en forme. Je n'ai pas encore vraiment tout regardé. Je connais les destinations possibles, mais c'est quelque chose que je dois asseoir, avant tout avec ma famille, et ensuite je dois parler aux managers et aux physiothérapeutes et décider de ce qui est le mieux pour moi».

Relancé sur les récentes rumeurs, Bale a ainsi poursuivi. «Cardiff ? Je ne peux pas vraiment le dire. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce qui est le mieux pour moi, ma famille, mes enfants et j'espère que nous pourrons régler cela pendant l’été». Interrogé, par la suite, sur ses années madrilènes, la star des Dragons a tenu à mettre les choses au clair : «c'est ce genre de perception qui m'a influencé négativement, les gens pensent que je joue beaucoup de golf et ce n'est pas le cas. Les gens pensent que je me blesse souvent, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est du passé. C'est du passé. Il y a eu de bons moments, de mauvais moments, mais c'est le football, ce genre de choses arrive... Maintenant, j'ai le temps de penser à ce que j'ai fait et surtout, en quittant le Real Madrid, nous avons eu un jour ou deux pour réfléchir. Je ne peux pas vraiment me sentir mal après avoir remporté cinq Ligues des champions avec Madrid».