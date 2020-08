Julien Stéphan ne ferme aucune porte à Mbaye Niang

L'avenir de Mbaye Niang (25 ans) s'écrira-t-il à Rennes ? En avril dernier, alors que la saison de Ligue 1 était à l'arrêt, pour de bon, l'attaquant sénégalais avait fait part de son envie d’évoluer un jour à l’Olympique de Marseille. «Si demain on te dit que l'Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c'est un grand club et c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France», avait lâché au journal L'Equipe le joueur sous contrat avec le SRFC jusqu'en juin 2023, avant d'ajouter : «aujourd'hui, je suis concentré sur le Stade Rennais parce qu'il nous reste encore de belles choses à vivre cette saison. Après, si un club comme l'Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible. Il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu'on décidera.» Si les Bretons ne sont finalement pas allés au terme d'une saison conclue à la 3e place, en raison de l'épidémie de coronavirus, l'attaquant était forcément très attendu par son coach à la reprise.

Fin juillet, le Président Holveck avait rappelé que le Stade Rennais ne comptait pas lâcher son buteur. «C’est un grand attaquant. Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver. Mbaye fait partie de ceux-là.» Aujourd'hui, c'est le coach, Julien Stéphan, qui a évoqué la situation du joueur. Laissant planer le doute sur son futur. «On a eu des discussions. Et vous comprendrez que ces discussions resteront de l’ordre du privé. On a eu des discussions, on avait besoin d’échanger par rapport à ce qui avait été dit et fait. Après, et ce n’est pas spécifique à Mbaye, le mercato finit le 5 octobre et je ne sais pas ce qu’il va se passer. À partir du moment où il est là, si j’estime que c’est la meilleure option pour le poste d’attaquant, je le ferais débuter. Si j’estime qu’un autre a montré plus de choses, plus de qualités pendant la semaine d’entraînement, je ferais débuter quelqu’un d’autre. Il ne faudra pas y voir quelconque message sur un départ ou sur le fait qu’il reste», a déclaré le coach rennais en conférence de presse, ajoutant que Mbaye Niang avait avant tout «besoin de retrouver du rythme».