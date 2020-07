Stade Rennais : les annonces de Nicolas Hovelck sur Mbaye Niang et Eduardo Camavinga

Le mercato estival du Stade Rennais avance doucement. Côté arrivées, les Bretons ont réalisé un joli coup en recrutant le Lyonnais Martin Terrier. En revanche, le président Nicolas Hoveck a confié ces dernières minutes que les dossiers Sehrou Guirassy (Amiens) et Mohammed Salisu (Real Valladolid) étaient très mal embarqués, voire refermés. Un contretemps qui oblige les Rouge-et-Noir à explorer d’autres pistes. Côté départs, là aussi il y a du travail. Car avec une possible participation en Ligue des Champions, Rennes veut conserver ses meilleurs éléments.

A commencer par le très courtisé Eduardo Camavinga. A 17 ans, le milieu de terrain a mis tous les cadrons européens à ses pieds. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, le Rennais a récemment été envoyé au Bayern Munich. Le club allemand a été décrit comme l’un des rares grands d’Europe à pouvoir finaliser un dossier aussi coûteux dès ce été, malgré la crise du coronavirus. Une information face à laquelle Holveck a réagi. Et selon le nouveau patron du SRFC, la crise rend impossible un départ de son prodige.

Aucun départ au programme

« Très sincèrement, Il n’y a aucune approche du Bayern. Je crois qu’il ne faut pas rêver sur le mercato de cet été. Les grands clubs, plus ils sont gros, plus ils ont souffert de la crise. Il ne faut pas s’attendre à des mouvements extraordinaires cet été. Si on a la chance d’être directement qualifié en Ligue des champions, ça améliorera la fin de notre mercato. Mais si ce n’est pas le cas, en aucun cas ça ne fera partir des joueurs », a-t-il confié à RMC Sport.

Un constat valable également pour Mbaye Niang (25 ans). Le Sénégalais a longtemps fait part de son envie d’évoluer à l’Olympique de Marseille, mais son prix (au moins 20 M€) est pour le moment inaccessible pour les Phocéens. Et aujourd’hui, Holveck a rappelé que le Stade Rennais ne compte pas lâcher son buteur (21 buts en 55 matches de Ligue 1). « C’est un grand attaquant. Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver. Mbaye fait partie de ceux-là. » Le message est passé.