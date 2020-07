Rennes : Nicolas Holveck très pessimiste avec Guirassy et Salisu

Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais tente de boucler deux dossiers chauds. Le premier concerne l’attaquant d’Amiens Sehrou Guirassy (24 ans). Mais l’exigence financière des Picards (20 M€) semble en avoir terminé avec les espoirs bretons, comme l’a déclaré le président des Rouge-et-Noir Nicolas Holveck. « Le mercato ne fait que commencer, si on se projette jusqu’au 5 octobre. Les discussions sont encore assez lentes. Sehrou était la priorité, après il y a des prix qu’on ne peut pas atteindre. On est toujours sur cette piste, mais on est obligé de regarder ailleurs », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant d’indiquer que la piste du défenseur Salisu (21 ans, Real Valladolid) était également compromise.

« Malheureusement, on savait que Mohamed préférait la Premier League parce qu’il est anglophone. On respecte son choix. On avait des doutes quant à sa capité d’obtenir le permis de travail en Angleterre. Il semblerait qu’il l’ait acquis. On était son choix premier en cas de non obtention du permis. Le poste de défenseur central est la priorité de notre mercato ». Le SRFC a donc déjà commencé à regarder ailleurs.