Paul Bernardoni mis à l’écart de son club en Turquie

Paul Bernardoni (26 ans) avait misé sur Konyaspor et la Turquie pour poursuivre sa carrière. Mais depuis quelques semaines, rien ne va entre le joueur et son club. D’après le média local Fanatik, le portier n’est plus payé. Les avocats de Paul Bernardoni ont adressé un avertissement au club ce qui n’a pas plus aux dirigeants de Konyaspor. En réaction, le Français n’a pas été sélectionné dans l’équipe pour le match face à Galatasaray.

La suite après cette publicité

L’été dernier, l’ancien gardien des Bleuets s’était engagé deux ans avec le club turc. Avec 17 matchs depuis le début de saison, Paul Bernardoni est désormais dans une position délicate. L’attaquant albanais Sokol Cikalleshi (33 ans) se trouve dans la même situation.