Kappa dévoile le nouveau maillot extérieur de Botafogo

Alors que Botafogo se déplacera à Vila Nova pour la première journée de Serie B brésilienne à la fin du mois, Kappa dévoile le maillot extérieur du club de Rio de Janeiro pour la saison 2021-2022.

Club historique au Brésil, le Botafogo de Futebol e Regatas ne vit pas ses plus belles heures et évoluera cette saison en deuxième division suite à sa relégation la saison passée. Pour faire oublier cette mauvaise période et rappeler de bons souvenirs aux supporters du club, Kappa dévoile un maillot inspiré de celui de 1995.

« Le tissu fait mention de l’époque, tout comme le col, et je crois que les fans de Fogão remarqueront immédiatement cette référence », a déclaré le Directeur de Kappa Brésil André Giglio. Effectivement, les supporters de Botafogo auront sans doute la référence puisque c'est avec ce maillot que le club a décroché son deuxième titre de champion du Brésil il y a 26 ans.

Kappa dévoile donc une tunique noire avec des motifs ton sur ton comprenant des rayures et les initiales du club « BFR ». On note également une touche de blanc sur le bas des manches, les logos de l'équipementier et du club ainsi que sur le col polo classique des années 1990. On retrouve également le nom du club en blanc au niveau de la nuque.

Présentée avec le maillot vert fluo des gardiens qui garde le même design, cette nouvelle tunique est d'ores et déjà disponible sur le store de Botafogo.