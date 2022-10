Chelsea : N'Golo Kanté se cherche déjà un nouveau club !

La suite après cette publicité

Sept ans. À l'issue de la saison en cours, cela fera 7 ans que N'Golo Kanté a posé ses bagages à Chelsea. Pour le meilleur, avec un titre de champion d'Angleterre, une FA Cup, une Ligue des Champions et une Ligue Europa ajoutés à son palmarès, et le pire, si l'on peut dire, avec une série de blessures interminable depuis quelques mois. En effet, le milieu de terrain français n'est apparu qu'à 2 reprises cette saison et n'a plus joué depuis le 14 août, en raison d'une lésion à la cuisse droite.

Et mine de rien, sur les trois saisons précédentes, il a souvent connu des pépins physiques qui l'ont coupé dans son élan et réduit son temps de jeu. Cet argument de la fragilité physique est aujourd'hui utilisé par les dirigeants de Chelsea pour justifier la possible fin de l'histoire. En effet, selon nos informations, on se dirige bel et bien vers une séparation à l'issue de la saison, Kanté étant alors libre de tout contrat. Pour Chelsea, cela représente une économie sur la masse salariale, puisqu'il émargeait à quasiment 10 M€ par saison.

Une aubaine pour de nombreux clubs européens ?

Si Chelsea fait la fine bouche, d'autres clubs européens souhaitent bien évidemment bondir sur une telle opportunité. Élu meilleur milieu de terrain en 2021 par l'UEFA suite au succès des Blues en Ligue des Champions, le Français garde une très belle cote sur le marché. Mais voilà, il n'est pas disposé à aller n'importe où, bien au contraire.

Selon nos informations, il souhaite même précisément rester à Londres, où il se sent bien. Dès lors, les choix apparaissent plus limités. Arsenal et Tottenham sont donc deux options envisageables, puisque ce sont les clubs londoniens avec le plus d'ambition sur la scène nationale et européenne. Le PSG n'entre pas dans les plans de Kanté malgré l'intérêt précédemment répertorié du club de la capitale, qui a déjà tenté à plusieurs reprises de convaincre le champion du monde français.