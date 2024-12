Real Madrid-Girona : Arda Güler impressionne Carlo Ancelotti

Arda Güller a brillé face à Gérone ce soir. Auteur d’une performance solide, le jeune milieu de terrain a inscrit un but en seconde période, contribuant ainsi à la victoire de son équipe (0-3). Une performance qui n’a pas manqué de faire réagir son entraîneur en conférence de presse d’après-match.

«Arda a mis du temps à entrer dans le match, mais en deuxième mi-temps, il a fait un dégagement fantastique et a marqué un but fantastique. C’est un jeune joueur qui a beaucoup de pression autour de lui et ce but lui fait du bien», a indiqué son coach Carlo Ancelotti. Ses dernières prestations lui donneront probablement plus de temps de jeu lors des prochaines échéances du Real Madrid.