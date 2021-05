Bundesliga : match nul entre le Hertha Berlin et l'Arminia Bielefeld

Ce dimanche après-midi était le théâtre d’un match importantissime dans la course au maintien en Bundesliga. Le Hertha Berlin, 15ème avant le début de la rencontre, recevait l’Arminia Bielefeld, 16ème et premier relégable. Deux équipes à 30 points dont l’avenir dans l’élite du football allemand était en péril. Victoire impérative donc pour les deux formations.

En première période, aucun but n’était inscrit et le tableau d’affichage ne bougeait pas. 0-0 à la pause. Bis repetita en seconde période. 0-0 score final. Avec ce point du match nul, le Hertha gagne tout de même une place et repasse 14ème alors que rien ne change pour l’Arminia Bielefeld, toujours 16ème.

