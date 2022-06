Choupo-Moting veut quitter le Bayern Munich

Le Bayern Munich a décidément du pain sur la planche. En plus de Robert Lewandowski, qui veut rejoindre le Barça, un autre joueur a fait savoir qu'il voulait s'en aller : Eric-Maxim Choupo-Moting. Doublure du Polonais, l'ancien du PSG a occupé ce rôle sans broncher et en se montrant décisif, lui qui marqué 9 buts et délivré 5 assists en 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. L'an dernier, le club l'avait d'ailleurs récompensé en lui offrant une prolongation de contrat de deux ans, ce qui n'est pas dans les habitudes de la maison bavaroises qui ne fait signer en général un nouveau bail d'un an pour les joueurs de plus de 30 ans.

Malgré tout, "Choupo" veut s'en aller comme l'affirme Bild ce jeudi. Le Camerounais âgé de 33 ans souhaite relever un nouveau challenge. Le média allemand indique d'ailleurs qu'il serait très attiré par le Qatar. Le Bayern Munich ne devrait pas s'opposer à son départ, bien qu'il soit un élément très intégré dans le vestiaire, lui qui est proche de Leroy Sané, son ami