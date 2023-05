Ligue 1 : Brest assure son maintien, Strasbourg devra attendre, Nice accroché

La suite après cette publicité

Ce dimanche 15h, il y avait bien sûr le traditionnel multiplex de la Ligue 1. Au programme de cette 36e journée, des affiches importantes dans le bas de tableau avec Strasbourg et Brest qui avaient la possibilité d’enfin assurer leur maintien après une saison compliquée. Les Strasbourgeois se déplaçaient sur la pelouse de Troyes, déjà relégué. Une victoire et le maintien était définitivement assuré puisque Nantes n’aurait pas pu revenir lors des deux derniers matches.

Et tout commençait très bien pour Strasbourg qui, face à une équipe un peu démoralisée, se procurait les plus grosses occasions sans trembler. Le plus dur était fait au moment de l’ouverture du score d’Habib Diarra. Le jeune milieu de terrain, tout seul à 25 mètres, décrochait une frappe surpuissante et ouvrait le score (1-0). Scénario parfait qui se poursuivait avec l’exclusion du gardien Gauthier Gallon en début de seconde période. Mais voilà, malgré ce gros avantage, Strasbourg s’est saboté et n’a pas fait le break. Sur une grosse faute de Djiku, exclu aussi, Troyes égalisait grâce au coup franc de Rony Lopes. Avec ce nul, Strasbourg manque l’occasion d’officialiser son maintien dans l’élite même si une relégation semble très improbable désormais (il faudrait deux défaites et que Nantes et Auxerre gagnent leurs deux derniers matchs).

Brest officiellement maintenu !

Si Strasbourg a loupé le coche, ce n’est pas le cas de Brest qui a officiellement assuré sa place dans l’élite en s’imposant face à Clermont ce dimanche après-midi. Face à une équipe clermontoise séduisante et qui menait même au score dans ce match, les Brestois ont renversé la rencontre en 3 minutes (un but de Honorat avant la mi-temps, un but de Mounié juste après le retour des vestiaires). Et avec cette victoire, Eric Roy valide enfin sa mission maintien. Brest jouera en Ligue 1 la saison prochaine et pointe désormais à 8 points de la zone rouge.

Enfin, dans les deux rencontres sans enjeu de l’après-midi, Nice et Toulouse nous ont livré une bien triste performance qui s’est soldée par un 0-0 sans spectacle. De son côté, Reims a été accroché par Angers qui est déjà relégué (2-2). Les Angevins préparent déjà la saison prochaine et restent sur des matchs intéressants. Et avec une rencontre contre Nantes lors de la dernière journée, Angers jouera le jeu jusqu’au bout !

Les résultats de 15h

Troyes 1-1 Strasbourg (Lopes / Diarra)

Brest 2 -1 Clermont (Honorat, Mounié / Neto Borges)

Nice 0-0 Toulouse

Reims 2-2 Angers (Ito, Balogun / Sabanovic, Abdelli)

