L’OM tient une nouvelle piste pour son attaque

On est entré dans le money time du mercato. Tous les clubs s’activent dans tous les sens et il n’est donc pas rare de voir des pistes inattendues surgir. À Marseille, l’OM se démène depuis le 17 août, date de la grave blessure au genou de Faris Moumbagna, pour trouver une doublure à Elye Wahi. Et l’affaire n’est pas simple.

Dernièrement, les Phocéens avaient coché le nom du Français d’Everton, Neal Maupay (28 ans). Cependant, rapatrier l’ancien Niçois est pour le moment compliqué, même si le joueur, qui a déjà un accord avec l’OM, reste la priorité des dirigeants marseillais. Outre une incapacité à s’entendre avec les Toffees, Marseille doit également gérer la concurrence de Brentford. Mais l’OM dispose d’une alternative.

Une solution de repli en Italie

Selon nos informations, face aux difficultés rencontrées dans le dossier Maupay, le club phocéen a décidé de se tourner vers l’Italie et plus précisément Turin. Les Olympiens pistent désormais l’attaquant paraguayen du Torino Antonio Sanabria. Âgé de 28 ans et sous contrat jusqu’en 2026, le Sud-Américain évolue dans le Piémont depuis janvier 2021 (28 buts en 112 matches de championnat).

Titulaire en ce début de saison face à l’AC Milan lors de la première journée de Serie A, l’ancien joueur du FC Barcelone serait une cible plus accessible pour l’OM. Dernièrement, certains médias transalpins affirmaient d’ailleurs que le Torino aurait déjà fait de Giovanni Simeone (Naples) une solution de choix en cas de départ de Sanabria.