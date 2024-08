L’OM ne lâche rien pour deux pistes estivales !

L’Olympique de Marseille a débuté une nouvelle ère. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen, le dernier 8e de Ligue 1, privé de Coupe d’Europe cette saison, a bien l’intention de retrouver les sommets du championnats de France. Pour se donner les moyens de ses ambitions, la formation marseillaise ne cesse de s’activer sur le marché des transferts.

Ainsi, à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’OM a d’ores et déjà mis la main sur Elye Wahi, Valentin Carboni, Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Jeffrey de Lange, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Ismael Koné, Mason Greenwood et plus récemment Jonathan Rowe. Mais ce n’est pas tout. Après la grave blessure de Faris Moumbagna, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont toujours en quête d’un attaquant de pointe.

Maupay reste la priorité, Adli surveillé

Dans cette optique et selon nos dernières informations, Neal Maupay reste la priorité de l’OM. Des discussions sont toujours en cours avec Everton pour tenter de trouver un terrain d’entente avant la fin de cette fenêtre estivale. Toujours d’après nos indiscrétions, le club phocéen devra, malgré tout, se méfier de la concurrence puisque Brentford est également intéressé par le buteur de 28 ans. Outre le dossier du numéro 9, l’OM continue également de travailler pour renforcer son milieu de terrain.

Malgré le retour de Valentin Rongier à la compétition et les arrivées d’Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg, les hautes sphères du club olympien garde un œil sur la situation de Yacine Adli, actuellement sous les couleurs de l’AC Milan. Une arrivée qui permettrait notamment au board marseillais de compenser le départ de Jordan Veretout, poussé vers la sortie cet été. Là-encore, méfiance car l’ancien Parisien ne manque pas de courtisans. Ces derniers jours, plusieurs clubs italiens et étrangers ont ainsi manifesté un intérêt pour le natif de Vitry-sur-Seine. Une chose est sûre, la fin du mercato marseillais s’annonce bouillant.