L’OL annonce un nouveau match amical

La préparation estivale approche à grands pas pour de nombreuses équipes de Ligue 1. Ce vendredi, l’OL fera sa rentrée à l’entraînement. Dès lors, les matches amicaux des Gones débuteront dès la semaine prochaine avec un affrontement face à Chassieu-Décines, formation de N3 de la banlieue est du Rhône, le samedi 13 juillet.

Et après des affrontements programmés contre le WSG Tirol, le Torino et Arsenal, les hommes de Pierre Sage affronteront également Sankt Pauli comme l’a annoncé le club rhodanien ce mardi. La rencontre amicale face au promu de Bundesliga aura lieu à la Silberstadt Arena et clôturera la tournée autrichienne du club le 24 juillet prochain. Le match se jouera à 18 heures.