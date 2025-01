FA Cup : Manchester United élimine Arsenal aux tirs au but

Ce dimanche, la FA Cup nous offrait un choc d’Angleterre à l’Emirates Stadium avec un duel entre deux rivaux : Arsenal et Manchester United. Un affrontement entre deux équipes aux dynamiques assez similaires dernièrement. Quand les Red Devils de Ruben Amorim peinent à remporter des matches malgré un nul intéressant face à Liverpool dimanche dernier en Premier League (2-2), les Gunners sortent d’une élimination en demi-finale de League Cup ce mardi contre Newcastle (0-2) et n’ont plus gagné depuis le 1er janvier. Dès lors, une victoire était importantissime ce dimanche, d’autant plus dans un contexte d’élimination directe qui ajoute encore plus de piment à ce genre de matches.

D’entrée, les duels auront été très disputés. Malgré cette âpreté dans les duels, Arsenal a rapidement eu la mainmise sur la rencontre. Bien mieux organisés tactiquement, les Londoniens se sont procurés leurs premières occasions et Gabriel Martinelli a cru ouvrir le score après une belle action de Gabriel Jesus et Martin Odegaard (18e) mais le Brésilien était finalement en position de hors-jeu. Finalement, United s’est rebiffé et Kobbie Mainoo a répondu aux Londoniens d’une belle frappe (24e). Après la sortie inquiétante de Gabriel Jesus (28e) sur blessure, le rythme de la rencontre est encore retombé et la première période aura été assez morose et marquée par une mainmise stérile des Gunners à domicile.

La rencontre s’emballe en seconde période

Au retour des vestiaires, le match s’est emballé. Plus incisif, United a même ouvert le score assez rapidement. Opportuniste après une intervention ratée de Lewis-Skelly, Garnacho s’est précipité pour adresser un centre précis vers Bruno Fernandes. Le Portugais s’est fendu d’un tir croisé pour prendre David Raya à revers (0-1, 52e). Prenant donc l’avantage au meilleur des moments, le club mancunien s’est pourtant sabordé. Auteur d’une faute qui lui avait déjà valu un jaune un quart d’heure auparavant, Diogo Dalot a été encore fautif à l’heure de jeu et a été expulsé par Andrew Madley (61e). Un malheur qui n’est pas venu seul, car dans la foulée, Gabriel Magalhaes a égalisé sur coup de pied arrêté, l’arme fatale des Londoniens cette saison (1-1, 61e).

Miné moralement après ces deux minutes cauchemardesques, Manchester United n’a pas sorti la tête de l’eau et Harry Maguire s’est rendu coupable d’une faute évitable dans la surface sur Gabriel Martinelli. Une aubaine pour les Gunners qui se voyaient déjà prendre le lead dans cette rencontre grâce à ce penalty. Finalement, c’est Altay Bayindir, le gardien remplaçant des Red Devils, qui s’est offert une énorme parade pour maintenir les siens en vie. Encore en feu face à Rice (76e), le Turc a encore été impérial face au milieu anglais en toute fin du temps additionnel (90+5e). En prolongations, les gardiens ont été au niveau face à Havertz (95e) et Zirkzee (108e). Aux tirs au but, c’est Manchester United qui est allé chercher sa qualification en faisant un sans-faute quand Kai Havertz a raté sa tentative côté Arsenal.