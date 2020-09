Lens-PSG : les notes du match

Ce jeudi soir, le Paris Saint-Germain lançait sa saison en Ligue 1 face au RC Lens dans un contexte particulier. En effet, Thomas Tuchel devait composer avec un groupe décimé par les absences. Pour rappel, le technicien allemand était privé ce soir de Di Maria, Icardi, Marquinhos, Mbappé, Navas, Neymar et Paredes tous positifs au Covid-19. En plus de ces absences, le PSG ne pouvait compter sur Sergio Rico pas qualifié pour la rencontre. Le champion de France rêvait sûrement d'un meilleur scénario avant d'affronter le promu lensois à Bollaert. Un promu qui avait rendu les armes lors de la première journée face à Nice (2-1).

Pour cette affiche, Franck Haise alignait un 3-5-2 avec le duo Banza, Ganago en pointe. De son côté, Thomas Tuchel devait bricoler et s'appuyait sur un 4-3-3 inédit avec notamment les titularisations de Kurzawa, Sarabia, Draxler et surtout Kays Ruiz-Atil. Il fallait attendre la seizième minute pour entrevoir la première opportunité du match.

La boulette de Bulka met le RC Lens sur les bons rails

Ganago se faufilait dans la défense parisienne, effaçait Gueye avant de voir sa frappe heurter le montant. Les champions de France réagissaient avec Ruiz dont la frappe enroulée passait à côté des buts gardés par Leca (22e). Au retour des vestiaires, le Racing mettait plus d'impact dans les duels ce qui gênait sensiblement les Parisiens. Logiquement, les Sang et Or ouvraient le score juste avant l'heure de jeu. Suite à une boulette de Bulka, Ganago en profitait et ajustait de près le portier polonais (1-0, 57e).

Survoltés, les Lensois manquaient le break sur un centre de Michelin remisé par Ganago pour Banza qui butait de la tête sur Bulka (63e). Le PSG frôlait la correctionnelle dans le dernier quart d'heure avec Sylla sur la gauche qui distillait un bon centre pour Sotoka dont la tête fuyait le cadre (79e). Sans idée, sans génie, le PSG rendait déjà les armes pour son premier match de la saison en Ligue 1. De son côté, le Racing renouait enfin avec le succès en Ligue 1 et s'offrait le champion de France à Bollaert.

L'homme du match : Ganago (7) : recruté pour 6 millions d'euros le mois dernier en provenance de l'OGC Nice, le buteur camerounais n'était pas loin d'inscrire son premier but en Ligue 1 cette saison mais ce dernier loupait son contrôle et ne pouvait pousser le cuire dans le fond des filets (5e). Au quart d'heure de jeu, l'ancien niçois se créait l'occasion la plus dangereuse de ce premier acte sur ce festival de dribbles qui amenait une frappe finalement repoussée par le poteau droit du portier polonais (17e). Il fallait attendre la 57e minute de jeu et cette faute de pied du portier parisien pour inscrire le premier but de cette rencontre, son 3e en Ligue 1 contre le PSG (58e). Remplacé à la 71e par Jean qui n'avait pas le temps de réellement s'exprimer, tant le ballon ne quittait pas les pieds des Parisiens.

