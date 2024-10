Al-Ittihad : le retour canon de Karim Benzema

Très critiqué par les supporters d’Al-Ittihad et les suiveurs de Saudi Pro League depuis son arrivée la saison dernière, Karim Benzema était très attendu pour cet exercice 2024-2025. Il faut dire que le Français a une place très importante au sein de son club. C’est à la suite de désaccords avec ses coachs que la direction avait décidé de se séparer d’abord de Nuno Esperito Santo puis de Marcelo Gallardo. Cet été, l’ancien buteur du Real Madrid a fortement contribué à l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc mais aussi à celle d’Houssem Aouar ou encore Moussa Diaby. De quoi lui mettre bien plus de pression et se faire allumer par la presse saoudienne à la moindre contre-performance. Ce sont ses idées et ses dispositions (ndlr : les recrues et le coach). Il doit assumer la responsabilité de son travail. Mais voulons-nous construire une équipe pour l’entité ou juste un groupe ? Il a choisi quand il y avait un entraîneur qui arrivait en début de saison à savoir Stefano Pioli (ndlr : il a signé à Al-Nassr) et il a été rejeté à cause de Benzema, parce qu’il avait d’autres convictions et ils ont été pris en compte. Les dirigeants l’ont écouté et d’autres noms ont été apportés en fonction de ses choix», a lancé Hamad Al-Sanaa, ancien dirigeant d’Al-Ittihad il y a quelques jours.

Mais pour le moment, Karim Benzema s’en sort très bien. S’il a été critiqué il y a quelques semaines après la défaite des siens face au géant Al-Hilal dans le Classique de Saudi Pro League, le Ballon d’or 2022 marche sur l’eau depuis le début de saison. Il est l’un des grands artisans de la première place des siens au classement (en attendant le match d’Al-Hilal, toujours invaincu). Ce jeudi, face à Al-Okhdood, le capitaine Benzema a encore sauvé Laurent Blanc d’une contre-performance. Auteur de l’ouverture du score (Houssem Aouar a inscrit le second but), l’attaquant de 36 ans est sur une forme olympique avec 7 buts et 1 passe décisive en 6 matches de championnat.

Benzema enchaîne les buts

De quoi être logiquement élu homme du match. Forcément après la rencontre, Laurent Blanc a tenu à saluer la performance de son joueur tout en pointant du doigt les largesses de son équipe qui a encore été sauvée par le talent de Benzema. «C’était un match difficile, je pense que le mental de mon équipe était excellent, mais techniquement ce n’était pas au niveau souhaité. Mes joueurs m’ont dit que c’était dur de jouer sur ce terrain-là. Mais je crois que nous sommes capables de remporter des championnats parce que nous croyons en nos joueurs et leur faisons confiance. Nous avons de grands noms comme Karim Benzema qui a encore été très bon aujourd’hui et nous avons besoin d’une harmonie complète dans l’équipe.» Le meilleur buteur de Saudi Pro League appréciera cette déclaration de son coach.

Preuve de sa bonne forme du moment, en trouvant le chemin des filets face à Al-Okhdood, Karim Benzema a inscrit au moins un but lors de ses 5 derniers matches. Il a ainsi égalisé la meilleure série de sa carrière de footballeur (il avait réussi le même exploit avec le Real Madrid). Salué par la presse saoudienne qui parle d’un sauveur dans une équipe encore très limitée, Karim Benzema savoure son retour en forme. Après avoir résisté aux nombreuses critiques, le Français confirme qu’il a largement le talent pour se balader en Saudi Pro League. Et après la victoire de ce jeudi, il s’est exprimé avec une courte story Instagram dont il a le secret "Le feu", a-t-il écrit sur une photo avec Moussa Diaby et ses coéquipiers. Désormais, l’objectif est d’enchaîner pour espérer faire tomber le géant Al-Hilal qui ne perd jamais.