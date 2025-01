La Lazio licencie son fauconnier pour une affaire d’exhibitionnisme

Ce lundi 13 janvier, la Lazio a annoncé se séparer de son fauconnier, qui faisait voler l’aigle symbole du club avant chaque rencontre depuis le rond central. En cause, des photos à caractère sexuel publiées par l’homme sur ses réseaux sociaux. «La Lazio, choquée de voir les images et la vidéo de Juan Bernabè et de lire les déclarations qui les accompagnent, informe qu’elle a cessé, avec effet immédiat, toute relation avec lui, compte tenu de la gravité de son comportement», a déclaré le club dans un communiqué officiel justifiant de sa décision.

Ce n’est pas la première fois que Juan Bernabé est mis en cause par le club. En 2021, il avait déjà été suspendu par la direction de la Lazio pour des saluts fascistes réalisés face à la tribune des ultras, connue pour leur admiration de Benito Mussolini. L’homme de 56 ans a expliqué ne pas comprendre son éviction, estimant que ses photos n’avaient rien de choquant et que «la nudité est quelque chose de normal, car j’ai grandi dans une famille naturiste et avec un esprit ouvert.» La Lazio va donc devoir se trouver un autre fauconnier pour perpétuer la tradition.