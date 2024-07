Manchester United : arrivée surprise d’un joueur du PSG ?

Manchester United est en pleine reconstruction. Sous l’impulsion d’INEOS, le club mancunien a entamé un nouveau cycle et la première décision, qui a d’ailleurs eu de quoi surprendre, a été de maintenir à la tête de l’équipe Erik ten Hag. Le technicien néerlandais, vivement critiqué ces derniers mois, est finalement resté alors que sa direction a donc fait le choix de la stabilité et de la continuité. Reste désormais pour lui à lancer son nouveau projet et cela passera par un gros recrutement cet été.

La suite après cette publicité

Dans ce sens, les premières recrues ne devraient plus tarder à arriver et la première se nomme d’ailleurs Joshua Zirkzee. L’international néerlandais, qui a explosé du côté de Bologne, va se rendre dans les prochaines heures à Manchester pour passer sa visite médicale. Les Red Devils vont payer 42,5 M€ (payables en trois ans) pour s’attacher ses services et le joueur va signer jusqu’en 2029. Ce ne sera pas le seul international néerlandais à débarquer puisqu’il devrait être rejoint par Matthijs de Ligt. Le défenseur du Bayern Munich, comme nous vous le révélions, est tombé d’accord avec la direction mancunienne et il ne manque qu’un accord entre les deux clubs désormais, mais le transfert est à un stade avancé.

À lire

Manchester United prolonge l’un de ses vétérans !

Manchester United a accéléré pour Xavi Simons

Mais selon les informations de The Sun, Manchester United ne veut pas s’arrêter à deux recrues néerlandaises… En effet, Erik ten Hag souhaite vivement un autre international Oranje qui a disputé l’Euro en la personne de Xavi Simons. L’attaquant de 21 ans est très convoité cet été puisqu’il a décidé de ne pas rester au PSG. Leipzig souhaite le conserver mais fait face à une grosse concurrence avec le Bayern Munich et désormais Manchester United. Le tabloïd précise que le PSG ne laissera partir Xavi Simons qu’en prêt avec obligation d’achat puisqu’une clause permet au PSV de toucher un pourcentage sur une vente si elle a lieu cet été.

La suite après cette publicité

Preuve que ce dossier est très concret pour Manchester United, des premiers contacts existent déjà avec l’attaquant néerlandais évalué à 80 millions d’euros par le PSG. Ces dernières heures, il a notamment échangé avec Ruud van Nistelrooy, nouvel adjoint d’Erik ten Hag. L’ancien attaquant star de Manchester United connaît Xavi Simons puisqu’il était son coach du côté du PSV lorsqu’il a réalisé sa première grosse saison en Eredivisie. Désormais dans un rôle de numéro deux, il a déjà commencé à travailler pour les Red Devils et discute avec son ancien joueur. La presse anglaise évoque même une «arrivée surprise» alors que le joueur est tenté par ce challenge. Voilà qui devrait faire parler…