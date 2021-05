Barça : feu vert pour Sergio Agüero

À l’image du Real Madrid, le FC Barcelone est lui aussi un club en chantier. Et le recrutement devra être important cet été si les Culés veulent retrouver le très très haut niveau. Pour ça, de nombreuses cibles de choix sont pistées dont l’attaquant de Manchester City Sergio Agüero. Le buteur argentin a d’ores et déjà confirmé qu’il quitterait le club mancunien à l’issue de la saison et il sera donc libre de tout contrat.

Si le Barça tente de l’attirer depuis plusieurs semaines, il semblerait qu’il y ait du nouveau dans ce dossier. D’après Mundo Deportivo, la signature du Kun à Barcelone serait de plus en plus plausible et les contacts se seraient multipliés ces derniers jours. Le club catalan voit d’un bon oeil l’arrivée de l’international albiceleste (97 sélections) au regard de l’effectif actuel qui manque clairement d’un numéro 9 de référence. Agüero, malgré ses 32 ans, pourrait être le bon.