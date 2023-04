Nantes-Toulouse : l’énorme déception d’Antoine Kombouaré

Toulouse n’a laissé que des miettes à Nantes en finale de Coupe de France (5-1). Après cette défaite au scénario particulièrement cruel, l’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, est revenu sur le début de match catastrophique de son équipe «On ne s’attendait pas à un tel scénario, un tel début de match. Un peu d’incompréhension parce qu’on a imaginé plein de scénarios mais pas celui-là. On a été corrigés, avec une entame de match catastrophique. On a été cueillis à froid. Je crois que le premier but finalement, on du mal à réagir. On se prend un uppercut mais surtout on réagit pas. Ce sont deux coups de pied arrêtés. Le deuxième qui vient derrière nous fait très mal. Ils ont cadré les deux premières frappes et derrière ça fait but», a notamment confié le technicien de 59 ans.

Antoine Kombouaré est ensuite revenu sur la déception qu’il ressentait après ce revers particulièrement dur à avaler pour tous les supporters du FC Nantes «C’est une immense déception pour tous les gens qui nous supportent, qui nous accompagnent et nos supporters qui sont venus en nombre. Il ne faut pas oublier le parcours qu’on fait avant cela mais on rate notre finale. Il n’y pas eu de match et c’est là-dessus qu’on peut être très déçus. Il faut vite rebondir. C’est notre première défaite en CdF depuis que je suis là. C’est pas ce à quoi je m’attendais, les joueurs non plus. On sait qu’il nous reste un boulot très important, c’est aller chercher le maintien», a conclu l’entraîneur nantais lors de la traditionnelle conférence d’après match.

