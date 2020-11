FC Porto - OM : les notes du match

Les campagnes de Ligue des Champions ne se suivent pas, mais se ressemblent dangereusement pour l'Olympique de Marseille. Après deux défaites contre l'Olympiakos (0-1) et contre Manchester City (0-3), les Marseillais pouvaient égaler un triste record de douze défaites d'affilée en C1 détenu par Anderlecht. Toutefois, André Villas-Boas, le coach de l'OM, revenait sur ses terres, celles de son club de cœur, Porto. Il voulait donc probablement frapper un grand coup et stopper cette série négative dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour cela, fini les test et retour à une équipe qui a qualifié l'OM en C1 l'année passée.

La suite après cette publicité

Pourtant, le début a été compliqué. Dès la 4e minute, Duje Caleta-Car faisait une belle erreur de relance. Par la suite, un double contact permettait à Corona de s'infiltrer dans la surface et de servir sur un plateau Moussa Marega qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 4e). Mais dans la foulée les Olympiens redoublaient d'efforts et Florian Thauvin allait télescoper Malang Sarr pour obtenir un penalty (10e). Dimitri Payet s'élançait et envoyait le cuir dans les airs portugais. On a connu meilleure entame de match… Mais ce n'était pas fini. Porto, qui ne proposait absolument rien jusqu'ici, décidait d'accélérer un peu. Alors que le ballon partait du pied de Jesus Corona, côté droit dans la surface marseillaise, l'arbitre désignait à nouveau le point de penalty pour une faute, sur un tacle en retard, de Jordan Amavi. Sergio Oliveira, lui, ne se faisait pas prier et convertissait l'occasion (2-0, 28e).

On croyait que cette mi-temps allait être en plus une histoire de penalty quand Matheu Lahoz désignait une troisième fois le point de penalty pour une main supposée de Mateus Uribe. Finalement, après visionnage de la vidéo, c'était le visage du joueur de Porto qui avait contré le centre de Boubacar Kamara (33e). Juste avant la pause, Alvaro Gonzalez, reprenant un corner botté de la droite vers la gauche, envoyait à son tour rejoindre le ballon du penalty de Dimitri Payet (45e).

L'OM coule et égale le record d'Anderlecht

Au retour des vestiaires, il semblait bien que les Phocéens eussent été bougés par leur entraîneur tant ils montraient de l'envie. Mais cela n'a duré que quelques minutes et les portiers, des deux côtés se sont bien ennuyés jusqu'à l'heure de jeu. André Villas-Boas songeait alors à changer ses plans et en faisant entrer Michael Cuisance et Luis Henrique en lieu et place de Morgan Sanson et de Dimitri Payet.

Finalement, c'était bien les Portugais qui allaient marquer le but suivant. Suite à une prise de balle exceptionnelle, Jesus Corona accélérait sur près de cinquante mètres avant de passer de manière somptueuse le cuir à Luis Diaz qui croisait parfaitement sa frappe pour battre Steve Mandanda (3-0, 69e). L'Olympique de Marseille tentait de sauver l'honneur, mais ne restait pas à l'abri des contres du FCP. Ainsi, sur l'une d'elles, Jesus Corona, encore lui, allait vers le but, mais sa frappe n'était pas cadrée (84e). Avec cette nouvelle défaite, l'OM égale le triste record d'Anderlecht avec douze défaites de suite en Ligue des Champions…

L'homme du match : Corona (7,5) : il était sûrement le plus dangereux sur le papier. Et cela n’a pas manqué : passeur décisif sur l’ouverture du score, il avait de la réussite pour profiter de 2 contres favorables et se frayer un chemin dans la défense marseillaise, avant de servir Marega sur un plateau (4e). Le Mexicain a souvent enrhumé les défenseurs olympiens, et ce sur tout le front de l’attaque, lui qui jouissait d’une grande liberté. Il provoquait même un penalty pour une faute d’Amavi (27e). À l'aise techniquement, un rush solitaire, fini par une talonnade subtile, donnait le troisième but à Diaz (69e). Il aurait même pu marquer (84e). Remplacé par Fabio Vieira (85e), un match abouti pour celui qui a été à l'origine des trois buts des siens.

FC Porto

- Marchesin (5) : peu sollicité dans le premier acte, le gardien argentin a quand même eu un penalty à gérer. Parti du mauvais côté, il était heureux de voir la frappe de Payet passer au-dessus (9e). Pas très à l’aise avec ses pieds, ses relances manquaient souvent de précision. Une soirée tranquille pour l'expérimenté portier même s'il a eu quelques prises de balles à effectuer.

- Manafa (5,5) : le Portugais a préféré commencer prudemment son match en se concentrant sur les tâches défensives. Du moins dans le premier acte puisqu'il a été moins timide au retour des vestiaires. Mais il a manqué de précision dans les derniers mètres.

- Mbemba (5,5) : le Congolais a rarement été mis en difficultés en première mi-temps, parvenant à mettre suffisamment d’intensité pour contrer les velléités offensives des Olympiens. Une tendance qui s'est confirmée pendant la deuxième mi-temps alors qu'il a bien contenu Benedetto puis Germain.

- Sarr (5) : prêté par Chelsea, le jeune défenseur central français n’a pas connu l’entame idéale. Parfois fébrile à la relance, il a concédé un penalty pour une faute sur Thauvin, finalement sans conséquence (9e). Sinon, l'ancien Niçois a été solide dans ses interventions, avec une vraie présence dans le domaine aérien.

- Sanusi (5) : le Nigérian a réalisé une performance solide défensivement dans son couloir gauche. Il a aussi essayé de se projeter, sans grandes réussites à cause d’imprécisions techniques et des centres pas vraiment ajustés. Mais bon, on demande à un défenseur d'être bon défensivement, et dans ce secteur il a fait le boulot.

- Oliveira (6,5) : le travailleur capitaine, buteur contre l’Olympiakos, a surtout cherché à bien défendre, en compensant notamment les dézonages de Corona. Mais il allait saisir sa chance de marquer, en transformant parfaitement un penalty pour doubler la mise (27e). Averti à la 32e, il montrait qu’il était bien présent dans les duels. Un match sérieux dans l'effort, avec un but en bonus. Remplacé par Romario Baro (89e).

- Uribe (5,5) : le Colombien a fait partie du maillage portugais, il a beaucoup travaillé dans le milieu, en assurant une assise défensive. Il s’est fait une frayeur quand l’arbitre de la rencontre désignait le point de penalty sur un ballon contré par sa tête (33e). L'ancien de l'America a effectué le travail de l'ombre nécessaire à toute équipe équilibrée.

- Corona (7,5) : voir ci-dessus.

- Otavio (6) : le Brésilien, aligné sur le côté gauche du milieu de terrain, se projetait dès l’entame. Le polyvalent joueur de 25 ans a aussi énormément travaillé dans le couloir, en récupérant de nombreux ballons. Une grande activité dans les courses, avec un réel abattage dans l'entrejeu, et de bonnes sorties de balle. Remplacé par Grujic (88e).

- Diaz (7) : buteur lors de la première journée contre Manchester City, il était aligné aux côtés de Marega. Il avait pour mission de tourner autour du solide Malien. Et il a eu un peu de mal par séquences, malgré quelques belles fulgurances balle au pied et une belle activité. Toujours friand d'espaces, le Colombien suivait l'effort de Corona pour enrouler une belle frappe du droit et inscrire le 3e but des Dragons (69e). Remplacé par Nakajima (75e). Le Japonais a accompagné les contres de fin de match, sans être toujours servi.

- Marega (6,5) : le roc malien a bien tenu son rang. Solide dans les duels d’entrée, il a fait du mal à la charnière marseillaise, en ouvrant tranquillement le score dans le but vide (4e). Sa puissance physique a pesé dans la conservation du ballon et a permis de créer un point d'appui, touchable par ses milieux de terrain. Remplacé par Taremi (89e).

Olympique de Marseille