Bayern Munich - VfL Wolfsburg : les compositions officielles

Pour le compte de la 2ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich accueille ce dimanche après-midi le VfL Wolfsburg à l’Allianz Arena (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Presque 10 jours après le carton contre l’Eintracht Francfort (victoire 6-1), les Munichois démarrent leur saison à domicile. 11 buts marqués en 2 matchs officiels, la première à domicile pourrait aussi voir les filets trembler un bon nombre de fois avec une moyenne de 3,5 buts par match lors des 10 derniers affrontements à l’Allianz Arena contre Wolfsburg. À noter aussi que les hommes de Julian Nagelsmann n’ont pas perdu leur 16 dernières rencontres contre les Loups.

Sur le terrain, on ne change pas une équipe qui gagne. Défense à trois quarts tricolores avec Pavard, Upamecano et Hernandez ; Davies complète la ligne défensive. Marcel Sabitzer est bien titulaire, Jamal Musiala aussi sur l’aile gauche, accompagné de Sadio Mané à la point de l’attaque dans le classique 4-2-3-1 des Allemands. En face, les hommes du nouvel arrivé Niko Kovac devront faire mieux que la 12ème place de la saison passée. Objectif : retrouver l’Europe la saison prochaine et cela passe par un bon résultat cet après-midi. Après le match nul contre le Werder Brême la semaine dernière (2-2), Niko Kovac effectue un changement, Joshua Guilavogui intègre le onze à la place de Brekalo pour une équipe un peu plus défensive. Maxence Lacroix est bien présent en défense centrale avec Bornauw. Lukas Nmecha, buteur et passeur lors de la première journée, continuera d’animer la pointe de l’attaque.

Bayern Munich : Neuer (cap.) - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Musiala - Mané.

VfL Wolfsbourg : Casteels - Baku, Bornauw, Lacroix, Van de Ven - Svanberg - Guilavogui, Arnold (cap.) - Wimmer, Nmecha, Marmoush.