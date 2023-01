JT Foot Mercato : Chelsea dynamite le marché des transferts

Les Blues du mercato

Le secteur offensif de Chelsea est décimé après la défaite contre Manchester City jeudi soir. Du coup, selon nos informations, le club londonien est très chaud pour recruter Marcus Thuram et pourrait passer à l’action dès le mois de janvier. Les Anglais comptent aussi mettre la main sur Mykhaylo Mudryk, d’après le quotidien The Sun. Le propriétaire, Todd Boehly, est prêt à toutes les folies sur le mercato, et donc à offrir une enveloppe d’environ 90 millions d’euros pour doubler Arsenal sur le dossier. Chelsea est aussi très intéressé par le profil de João Félix, que l’Atlético de Madrid est disposé à céder en prêt payant. Il faudra dépenser 21 M€, selon The Athletic. Par contre, au milieu, ça se complique pour le recrutement d’Enzo Fernandez. Alors que les Blues semblaient disposés à payer la clause libératoire de l’Argentin du Benfica qui est de 120 M€, les dernières informations démontrent que la formation londonienne n’a jamais offert autant d’argent. En ce qui concerne la prolongation de N’Golo Kanté, Chelsea est passé à l’action. Le nouveau bail pourrait être étendu jusqu’en juin 2026. En attendant, Chelsea prépare son avenir. À seulement 18 ans, le milieu de terrain Andrey Santos va quitter le Brésil et Vasco da Gama pour rallier Londres. Le club carioca vient de confirmer son départ. On parle d’un transfert estimé à 20 M€.

Le choix fort d’Houssem Aouar

D’après le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, Houssem Aouar va jouer prochainement avec les Fennecs. «Houssem Aouar nous a donné son accord pour rejoindre la sélection algérienne» a-t-il déclaré à la télévision Chaîne 3 ce vendredi. Contacté par nos soins, l’entourage du milieu offensif nous a assuré qu’Aouar réfléchissait encore et n’avait pas donné officiellement son accord. Toujours est-il que cela fait un moment que le Lyonnais est dans le viseur de la FAF. Le président a aussi révélé que des négociations avec Amine Gouiri étaient toujours en cours.

Les officiels du jour

Le Bayern Munich a officialisé la signature du défenseur international néerlandais Daley Blind hier soir. Il s’agit d’une recrue gratuite pour la formation dirigée par Julian Nagelsmann, étant donné que le joueur de 32 ans avait résilié son contrat avec l’Ajax Amsterdam, son club formateur, fin décembre. Puis Manchester United a annoncé la signature de Jack Butland. Le gardien anglais arrive en provenance de Crystal Palace sous la forme d’un prêt de six mois. Pour être bien complet, l’AS Saint-Étienne a officialisé ce vendredi l’arrivée du gardien de but français Gautier Larsonneur, qui s’engage pour deux saisons et demi.