Romain Perraud défie le PSG et l’AS Monaco

Passé par Nice quand il était plus jeune, sans vraiment s’y imposer, Romain Perraud espère cette année montrer de quoi il est capable avec le Gym. Prêté par Southampton, avec qu’il a découvert la Premier League (36 matchs en 2022-2023), dans le sud-est de l’Hexagone, le latéral gauche de 25 ans compte bien faire sa place malgré la concurrence avec Melvin Bard, performant jusqu’à présent. Mais le natif de Toulouse préfère se concentrer sur le collectif, lui qui souhaite mettre à mal le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, deux ogres de Ligue 1.

«À mon avis, ce sont les deux meilleures équipes du championnat. Donc ça va être deux sacrés tests pour savoir où on en est. Il faut être ambitieux. On a validé tout le travail du coach face à Strasbourg. On sait que ces équipes sont peut-être au-dessus de nous mais on n’a rien à leur envier. Il va falloir les regarder droit dans les yeux», raconte-t-il pour RMC Sport. Après la trêve, l’OGC Nice ira au Parc des Princes avant de recevoir les Monégasques. Un planning chargé pour une équipe remplie d’ambitions.