PSG : Christophe Galtier est arrivé à Doha

Trois mois après avoir officiellement été limogé du PSG, Christophe Galtier va retrouver un banc de touche. Après une saison décevante avec le club parisien, au niveau des résultats plus que compliqués sur le terrain, mais aussi à cause de ses nombreux problèmes extra-sportifs, lui qui sera notamment jugé le 15 décembre pour harcèlement moral et discrimination, l’entraîneur français va connaître une nouvelle aventure loin de la France. Le technicien de 57 ans est sur le point de signer au Qatar, à l’Al Duhail SC.

Selon les dernières informations du Parisien, l’ex-manager du PSG, de l’OGC Nice et de l’ASSE est actuellement au Qatar, en compagnie de sa famille. Christophe Galtier s’apprête à parapher dans la foulée un contrat de deux ans avec le champion du Qatar en titre. Il succédera à l’Argentin Hernan Crespo, limogé un an et demi après son arrivée. Après Neymar, le coach français va d’ailleurs diriger Philippe Coutinho, qui est prêté par Aston Villa. Il retrouvera aussi Isaac Lihadji, un joueur qu’il avait côtoyé dans le Nord de la France, du côté de Lille lors de la saison 2020-2021.