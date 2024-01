AC Milan : bataille à deux clubs pour le prêt de Chaka Traorè

Il est l’un des précieux joyaux de la Primavera de l’AC Milan, l’équipe jeune des Rossoneri. Le jeune ailier gauche ivoirien, Chaka Traorè (19 ans), ne finit plus d’attirer les convoitises depuis le début de cette fenêtre de transferts hivernale. Arrivé en 2021 de ParmA pour poursuivre et conclure sa formation, le natif de Attécoubé ne finit plus d’impressionner depuis qu’il est ponctuellement présent dans le groupe professionnel de Stefano Pioli. Il a d’ailleurs réalisé ses quatre premières apparitions avec l’équipe première sur ce début d’année 2024, pour un total précoce de deux buts inscrits.

Frileux à l’idée de le prêter, l’AC Milan revient petit à petit sur sa décision. Les choses semblent évoluer dans les dernières heures du mercato italien. En effet, selon nos informations, la direction milanaise est désormais ouverte à l’idée de prêter sa jeune pépite ivoirienne. Deux clubs se trouvent désormais en pole position pour attirer Chaka Traorè sous la forme d’un prêt sec jusqu’en juin. Il s’agit de West Bromwich Albion en Championship et de Lausanne en Suisse. Les deux écuries ont un accord avec l’AC Milan et tout devrait se décanter dans les prochaines heures, en attendant le choix du joueur.