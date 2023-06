L’OM et l’Atlético de Madrid proches d’un accord total pour Geoffrey Kondogbia

La suite après cette publicité

Geoffrey Kondogbia de retour en Ligue 1 ? Formé au RC Lens et passé par l’AS Monaco, le milieu de terrain français pourrait rapidement retrouver l’élite du football français. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2024, le natif de Nemours est sur le point de poser ses valises dans la cité phocéenne. Selon nos informations, le joueur des Colchoneros a d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le dernier troisième du championnat de France. Cet accord de principe tourne principalement autour d’un bail longue durée.

En manque de temps de jeu sous les ordres de Diego Simeone, celui qui a délivré deux passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues pourrait donc s’offrir un challenge séduisant à l’âge de 30 ans. Toujours selon nos indiscrétions, les négociations ont d’ailleurs débuté entre la formation madrilène et le club phocéen et un accord a quasiment été trouvé entre l’OM et l’Atlético Madrid. Il ne reste que d’ultimes détails à régler entre les parties. Après des expériences du côté de Séville, Valence ou encore l’Inter, Kondogbia viendrait ainsi apporter toute son expérience dans l’entrejeu marseillais.

Un profil athlétique

D’ores et déjà frustré par son temps de jeu en juillet 2021, celui qui était arrivé contre environ 15 millions d’euros et comme un joker pour remplacer Thomas Partey, parti à Arsenal contre 50 M€, n’a finalement jamais réellement convaincu sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Avec l’OM, l’international centrafricain (10 sélections, 1 but) retrouverait alors un championnat qu’il a déjà côtoyé. De son côté, l’OM compenserait alors un possible départ.

Souvent annoncé proche de la sortie ces derniers mois, Mattéo Guendouzi n’est pas certain de rester à Marseille. Avec Kondogbia, le club phocéen mettrait alors la main sur un profil qu’il n’a pas. Physique et réputé pour ses qualités athlétiques, le numéro 4 des Colchoneros est une vraie sentinelle qui trouvera sa place dans un secteur regroupant beaucoup de joueur au profil plutôt technique. L’OM doit désormais s’entendre avec la formation madrilène…