Real Madrid : Luka Modric était tout proche de partir l’été dernier

Luka Modric n’a plus rien à prouver. Légende du Real Madrid, qu’il a rejoint en 2012 en provenance de Tottenham, le milieu croate a raflé tous les trophées possibles et imaginables dans la capitale ibérique. Désormais âgé de 38 ans, le Ballon d’Or 2018 est en fin de contrat en juin alors qu’il avait prolongé l’été dernier. Forcément toujours aussi apprécié par Carlo Ancelotti, l’avenir de l’ancien du Dinamo Zagreb fait parler de l’autre côté des Pyrénées.

Pourtant, l’été dernier, le milieu de poche était déjà sollicité par l’Arabie saoudite. Interrogé par la presse espagnole, Goran Vucevic, ancien directeur sportif d’Al-Nassr, a affirmé que Modric était tout proche de rejoindre le club de CR7 : «Luka était notre grand souhait, nous lui avons parlé à plusieurs reprises avec tout le respect que je dois au Real Madrid, qui a toujours été sa première option. Nous avions de bonnes relations, nous nous sommes rencontrés à Riyad avant la Coupe du monde au Qatar et à Madrid. Les propriétaires du club, Modric et moi, étions présents aux réunions. Luka nous a dit qu’il n’envisageait pas d’autres options que le Real Madrid et Al-Nassr. Il a déclaré que sa première option était Madrid et que s’il ne restait pas, il viendrait. C’est la seule vérité.» Reste à savoir si la bande de Cristiano Ronaldo sera de retour cet été…