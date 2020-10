OL : Bruno Guimarães et Lucas Paqueta convoqué avec les Espoirs du Brésil

L'Olympique Lyonnais est très représenté dans la liste de la sélection olympique du Brésil. André Jardine vient en effet de dévoiler les noms des joueurs convoqués pour le prochain rendez-vous des Espoirs auriverdes, en novembre, contre l'Arabie Saoudite (le 13) et l'Égypte (le 16).

Et Bruno Guimarães et Lucas Paqueta, les deux milieux de terrain des Gones, figurent parmi les heureux élus aux côtés de Rodrygo (Real Madrid), Reinier (Borussia Dortmund) ou encore David Neres (Ajax). On soulignera également la présence du Monégasque Caio Henrique et de l'ancien Lillois Gabriel.

La liste :

Gardiens : Phelipe (Dallas), Gabriel Brazão (Oviedo), Daniel Fuzato (Gil Vicente)

Défenseurs : Ayrton Lucas (Spartak Moscou), Caio Henrique (AS Monaco), Dodô (Shakhtar), Emerson (Betis), Gabriel (Arsenal), Ibañez (AS Roma), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino)

Milieux : Reinier (Borussia Dortmund), Wendel (Zenit), Maycon (Shakhtar), Bruno Guimarães (OL), Lucas Paqueta (OL), Marcos Antônio (Shakhtar)

Attaquants : Antony (Ajax), David Neres (Ajax), Evanilson (Porto), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Pedrinho (Benfica), Rodrygo (Real Madrid)