OM - Reims : le bonheur de Sergio Akieme

Le Stade de Reims a réussi à accrocher un point au Vélodrome contre l’OM ce dimanche soir (2-2). Une rencontre marquée par une bataille acharnée entre les deux équipes mais aussi certains nouveaux visages qui ont su briller sous les projecteurs de l’affiche. En effet, pour l’occasion, la recrue estivale Sergio Akieme a sorti le grand jeu, notamment en seconde période où il a su relancer son équipe en réduisant le score :

La suite après cette publicité

«On sait que c’est un match très compliqué et que les coups de pied arrêtés sont importants. La balle est venue et je l’ai reprise . C’est un match nul mais c’est important, le point est important pour continuer et lancer la saison. On voulait ce premier point et ensuite on va chercher la victoire», a simplement résumé le joueur rémois au micro de DAZN après le coup de sifflet final.