Kickfoot, le spécialiste du tennis ballon

Adoré par les footballeurs, le tennis-ballon a longtemps été vu par le monde amateur comme un jeu qui se pratiquait en s'improvisant dans n'importe quel environnement et sans le moindre matériel. Depuis 2020, la marque française KickFoot propose une nouvelle alternative accessible à tous que l’on vous présente.

« J’ai toujours pratiqué le football en club et quand je jouais, on faisait des tennis-ballon mais toujours en système D. C’est-à-dire que l'on jouait à ce jeu à notre façon avec des barrières, des rubans, des bancs ou des ficelles en guise de filet par exemple, alors que les professionnels avaient du matériel sophistiqué », nous raconte Alain Machicote, co-fondateur de KickFoot.

Que ce soit à l'entraînement ou juste pour le plaisir, les footballeurs professionnels comme amateurs sont friands du tennis-ballon. Seulement, si les professionnels le pratiquent avec un filet et des règles établies, les amateurs sont souvent contraints de faire avec de faibles moyens étant donné que ce jeu n’est pas commercialisé dans les magasins de sport. C’est de ce manque d’offre que KickFoot est né.

« L’idée de créer Kickfoot est venue au moment où j’ai arrêté le football suite à la naissance de mon fils. Dès son plus jeune âge, j’avais monté un tennis-ballon dans le jardin pour jouer avec lui. Je me suis alors demandé pourquoi il était facile de trouver des jeux de badminton, de volley ou autres mais pas de tennis-ballon. On a donc eu l’idée de créer notre tennis-ballon accessible à tout le monde », rapporte Alain Machicote.

Cette initiative familiale va dans le sens du développement de ce sport que l’on appelle le Futnet. Ce sport, oui, parce qu’il y a depuis peu la Fédération française de Futnet. Chez les clubs de Futnet et les clubs professionnels de football, ce jeu se pratique avec un filet de 6 mètres de long. KickFoot propose de son côté deux offres différentes pour répondre aux différents besoins des joueurs amateurs.

« On propose deux filets, l’un de 4 mètres et l’autre de 2m50. Le plus petit est fait pour le 1 contre 1 et celui de 4 mètres pour le 2 contre 2 ou le 3 contre 3. Il est aussi possible que l’on en fasse un de 6 mètres à l’avenir pour toucher les clubs professionnels », explique Geoffrey Machicote, co-fondateur de KickFoot et fils d'Alain Machicote.

Les produits de cette marque française sont livrés avec un sac de transport, 4 sardines d'accroche au sol et des coupelles pour délimiter le terrain de jeu. Il n’y a aucun montage nécessaire, toutes les pièces sont reliées entre elles, que ce soit le filet, les fourreaux, les poteaux ou les ficelles.

Toucher le public avec des produits de qualités, c’est le souhait de Geoffrey Machicote: « on veut vraiment sensibiliser en utilisant des matériaux recyclables fournis par des entreprises françaises. Le filet, qui est la base de notre jeu, doit être de qualité pour pouvoir supporter les chocs du ballon causés par les reprises de volée notamment. Dans le futur, on voudrait avoir un jeu 100% recyclable fabriqué en France. »

Si le tennis-ballon est avant tout un jeu ludique, il apporte également énormément aux footballeurs sur de nombreux points. « Ce jeu peut être très bien d’un point de vue physique pour la remise en forme de joueurs qui reviennent de blessures par exemple. Il apporte aussi beaucoup de coordination. La technique, c’est la base de ce jeu. Il faut jouer en une ou deux touches de balle donc on gagne en maîtrise. On peut également s’améliorer d’un point de vue tactique puisqu’il faut se placer en fonction du ballon, des adversaires et de ses coéquipiers. Il y a aussi un aspect mental puisqu’il faut une bonne cohésion d’équipe pour s’imposer », conclut le co-fondateur de KickFoot.

Vous pouvez vous procurer ce jeu de tennis-ballon fabriqué en France avec des matériaux recyclables sur la boutique en ligne de KickFoot.