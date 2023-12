Le PSG a tenté le coup pour Wojciech Szczęsny !

A l’heure où les erreurs de Gianluigi Donnarumma font couler beaucoup d’encre dans la capitale française, la presse polonaise dévoile que Luis Campos aurait tenté de recruter Wojciech Szczesny, le gardien de la Juventus Turin, lors du mercato estival. Interrogé par TV Play, le journaliste polonais Maciej Siemiatkowski révèle ainsi que les hautes sphères parisiennes pensaient au portier de la Vieille Dame pour renforcer ce secteur de jeu.

«Cet été, le PSG et des clubs américains ont manifesté leur intérêt pour Szczesny, mais il est en phase avec la Juventus et les choix du club pour le futur», a tout d’abord lancé Maciej Siemiatkowski avant de préciser que le Polonais de 33 ans, sous contrat jusqu’en 2025 avec la Juventus Turin, devrait rester encore un moment en Serie A : «si le club continue de lui faire confiance, il n’a aucun doute sur son avenir en noir et blanc». Depuis Arnau Tenas est arrivé et l’Espagnol de 22 ans aura même une nouvelle carte à jouer, ce samedi soir, contre le FC Nantes.