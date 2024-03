Le Brésil prend une décision radicale avec Neymar

Vainqueur de l’Angleterre (1-0) et auteur d’un match nul spectaculaire face à l’Espagne (3-3), le Brésil a affiché un visage plutôt séduisant durant cette trêve internationale. Mais la Seleção est surtout ravie d’avoir vu sa pépite Endrick briller. À seulement 17 ans, le joueur du Real Madrid compte désormais quatre sélections et il s’est distingué en marquant ses deux premiers buts en sélection contre les Three Lions et la Roja. Le duel face à nos voisins ibères était d’ailleurs fortement chargé en symbole. Avec Endrick le Merengue et Lamine Yamal le Blaugrana, le football international tient peut-être la future rivalité qui fera saliver les observateurs.

Le statut de Neymar va changer

Au Brésil, une chose est sûre : la page Neymar est doucement en train de se refermer. C’est en tout cas la volonté des dirigeants brésiliens. Le meilleur buteur (79 réalisations en 128 capes) et passeur de l’histoire de la Canarinha reste un élément important des Auriverdes, mais son statut risque de changer fortement lorsqu’il fera son retour. Pour rappel, le natif de Mogi des Cruzes souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche depuis le 17 octobre dernier et le match face à l’Uruguay. Opéré, Neymar ne devrait pas revenir sur les terrains avant l’automne prochain. Dans le meilleur des cas. Reste maintenant à savoir dans quelles conditions il se trouvera à son retour. Pour le consultant d’UOL Milton Neves, il convient de respecter l’une des légendes du football auriverde, mais Neymar semble promis à un rôle de remplaçant de luxe avec l’équipe nationale.

« Soyons justes : Neymar a porté l’équipe nationale brésilienne de 2010, après Dunga, jusqu’à la Coupe du Monde 2022, dernier acte de Tite. Il a même gagné des titres avec les jaunes, comme la Coupe des Confédérations 2013 et les Jeux olympiques 2016. Mais il a été très malchanceux, car sa génération ne l’a pas aidé. Neymar était un général solitaire aux côtés d’innombrables fantassins. Nous pouvons désormais affirmer avec certitude que la "Neymar dépendance" est révolue. C’est déjà un fait. Mais il y a autre chose : lorsqu’il sera remis de sa blessure, le joueur de 32 ans retrouvera-t-il sa place de titulaire ? Je ne pense pas. Vinicius Jr. est l’un des meilleurs ailiers gauches au monde aujourd’hui. Le jeune Endrick devrait être notre avant-centre titulaire pour les 15 prochaines années. Et d’après ce que j’ai vu, Rodrygo, qui est dans une forme physique fantastique. Neymar aurait une chance de débuter en attaque, mais il s’avère que Lucas Paquetá a réalisé une très bonne Coupe du Monde. Et aujourd’hui, il sera difficile de l’écarter de l’équipe de départ de Dorival. Neymar ne démériterait pas d’être sur le banc des remplaçants, l’éternel Menino da Vila peut encore apporter beaucoup à l’équipe nationale brésilienne ».

Le trio magique du Real Madrid pour assurer la relève

Pour d’autres, comme le consultant et ancien joueur Casagrande, il est plus que jamais temps d’en finir avec le leadership de Neymar. « Je n’ai rien vu chez Neymar depuis 2018. J’en ai assez de le dire. Pour moi, Neymar a joué au football jusqu’à la veille de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, il a préféré se rouler par terre et est devenu un mème dans le monde entier. C’est un fait. À partir de 2018, il n’a plus décidé d’aucun match. Les résultats de Neymar sont terribles. Pas d’engagement à l’entraînement, des blessures à la cheville, du surpoids… Je ne pense pas que Neymar reviendra en forme. Neymar a commencé à décliner quand il a commencé à se prendre pour un numéro 10 et qu’il a voulu jouer au milieu. Quand il était ailier gauche, il détruisait tout sur son passage. » Sauf qu’aujourd’hui, difficile de déloger Vinicius Junior de son aile gauche.

Face à ce constat, la tendance se confirme. Au Brésil, le plan est clair : il faut préparer dès à présent la Seleção à ne plus être Neymar dépendante. C’est ce que révèle ESPN Brésil qui affirme que certains dirigeants du football auriverde comme Rodrigo Caetano veulent arrêter de tout miser sur leur célèbre numéro 10. L’idée n’est pas de sanctionner Neymar, mais de le soulager de ce poids quand il reviendra. Attendu comme le messie lors des Coupes du Monde 2014 (organisée au Brésil) et 2018, Neymar avait terminé la première sur une civière et avait forcé pour participer à la seconde malgré une vilaine blessure à la cheville survenue lors d’un PSG-OM. L’émergence d’Endrick a donc logiquement été accueillie comme une excellente nouvelle. D’autant qu’il va bientôt évoluer aux côtés de Vinicius Junior et Rodrygo à Madrid. Un nouvel argument non négligeable pour la Seleção qui dispose de plusieurs atouts majeurs pour briller sans un Neymar désormais invité à laisser les clés du camion à la jeunesse triomphante.