Baptiste Santamaria devrait rester à Rennes

Un départ de Baptiste Santamaria n’est pas à l’ordre du jour. Arrivé à l’été 2021 au Stade Rennais, l’ancien Angevin s’est imposé comme un titulaire important du onze de Bruno Genesio. Si ses performances pourraient logiquement susciter l’intérêt de clubs plus huppés, le Français devrait bien rempiler pour une troisième saison en Bretagne selon son agent.

«Il n’est pas sur le départ, a assuré son conseiller Yvan Le Mée sur RMC mardi. Il a été à Fribourg il y a trois ans maintenant, il a été dans les dix meilleurs joueurs de la Bundesliga là-bas. Après pour des raisons familiales, avec le Covid, c’était compliqué, donc on est rentrés. Il a fait deux très belles années à Rennes. Bruno Genesio compte sur lui, tout le monde veut le garder au club. Après il a 28 ans, et à 28 ans évidemment que si un club important vient, on le prendra en considération et puis on échangera avec les gens de Rennes. Après, aujourd’hui il n’est pas sur le départ.»

