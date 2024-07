Euro 2024 : Jude Bellingham sait quelle nation il veut affronter en finale

Jude Bellingham souhaiterait retrouver l’Espagne en finale de l’Euro. Intérrogé au micro de TeleDeporte, après la qualification face à la Suisse, le milieu du Real Madrid a exprimé, en espagnol, son souhait d’affronter la Roja. «Je l’espère (ndlr: retrouver l’Espagne en finale), l’Espagne a très bien joué ces trois dernières semaines, tout est possible mais je reste tout de même concentré sur l’Angleterre et mes coéquipiers», a déclaré Bellingham, qui ne perd pas de vue la prochaine marche à franchir avec les Three Lions qui sera les Pays-Bas en demi-finales.

Après avoir eu très chaud face à la Slovénie, puis une nouvelle fois face à la Suisse, les coéquipiers de Jude Bellingham feront face à un défi de taille mercredi prochain à Dortmund. Ils affronteront les Pays-Bas de Virgil Van Dijk qui ont su renverser la Turquie (2-1) après avoir été mené 1-0 durant leur quart de finale. Face aux Oranje, les Three Lions tenteront d’accrocher une deuxième finale d’Euro consécutive après celle de 2021.