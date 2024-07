Euro 2024 : les affiches des demi-finales sont connues !

Les quarts de finale de l’Euro 2024 ont pris fin ce samedi avec les deux dernières affiches de ce tour. Les Pays-Bas seront du rendez-vous grâce à leur succès dans la soirée sur la Turquie. Ils connaissaient d’ores et déjà leur probable futur adversaire au coup d’envoi puisque l’Angleterre est venu à bout de la Suisse aux tirs au but un peu plus tôt en ce jour.

La suite après cette publicité

Les deux nations s’affronteront pour la dernière affiche des demi-finales à venir, mercredi soir. Avant cela, la France jouera l’Espagne mardi soir. Ces chocs seront scrutés avec beaucoup d’attention. L’Euro 2024 touche à sa fin et les plus grandes nations croiseront donc le fer en ce début de semaine avant la grande finale prévue à Berlin dimanche prochain.

Le calendrier de l’Euro 2024.